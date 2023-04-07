Tesla будет устанавливать дешевые аккумуляторы на основе железа в свои электромобили

Автопроизводитель Tesla планирует использовать дешевые аккумуляторы на основе железа в своих электрических грузовиках и бюджетных электромобилях.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что исполнительный директор Tesla Илон Маск накануне поддержал переход на использование железофосфатных батарей (LFP), в производстве которых доминируют китайские поставщики.

Но пока из-за политической напряженности между США и Китаем невозможно поручить китайским поставщикам строительство завода по производству аккумуляторов в Соединенных Штатах Америки.

Крупнейший в мире производитель электрических автомобилей заявил, что он будет использовать батареи LFP для тяжелых электрических грузовиков "малого радиуса действия", которые он называет "Semi Light", не сообщая подробности, такие как запуск и дата.

В декабре прошлого года Tesla начала поставлять свои электрические грузовики Semi с запасом хода в 500 миль на одной зарядке, которые используют аккумуляторы на основе никеля.

Автопроизводитель заявил, что небольшие электромобили вскоре будут использовать батареи LFP емкостью 53 киловатт-часа (кВт-час) против 75 кВт-ч в моделях Model Y и Model 3.

В прошлом месяце Tesla заявила, что сократит затраты на производство вдвое для будущих поколений автомобилей, которые будут производить на своих заводах в Мексике и других странах.

Tesla заявила, что также будет использовать батареи LFP в своих автомобилях среднего размера, Model 3 и Model Y, не уточняя сроки.

Сейчас Tesla использует аккумуляторы на основе никеля для большинства своих автомобилей Model 3 и Model Y, продаваемых в США.

Маск и другие сторонники литий-железо-фосфатных аккумуляторов указывают на распространенность и низкую цену железа как на ключевой фактор, который преобладает недостатки, препятствующие более широкому применению этих аккумуляторов в мире. Они по размеру больше и тяжелее и обычно способны меньше времени держать заряд энергии, чем батареи на основе никеля, что сокращает запас хода.

Сейчас Tesla устанавливает батареи LFP от китайской компании Contemporary Amperex Technology, не имеющей завода в Соединенных Штатах.

Южнокорейский поставщик Tesla, LG Energy Solution, заявил, что планирует производить батареи LFP на предложенном заводе в Аризоне.

В последние годы китайские производители отвоевывали долю рынка автомобильных аккумуляторов, чтобы доминировать в мировых поставках.

Потому в последние месяцы Tesla увеличила производство аккумуляторов в США. Фирма заказала материалы для аккумуляторов южнокорейской компании L&F на 2,9 млрд долларов вместо полностью изготовленных батарей. Это означает большую доступность аккумуляторов и более высокую маржу на проданные автомобили.