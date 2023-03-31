Илон Маск едет в Китай на встречу с премьер-министром, который управлял заводом Tesla

Миллиардер, исполнительный директор Tesla, владелец Twitter Илон Маск планирует посетить Китай уже в апреле и хочет встретиться с премьер-министром Китая Ли Цяном.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что визит Маска в Китай станет его первой поездкой в страну после пандемии COVID-19. Ли Цян, с которым во время визита планирует встретиться Маск, стал премьер-министром в марте этого года. Ранее он работал секретарем партии Шанхая, где руководил строительством и открытием завода Tesla.

Точное время посещения зависит от графика Ли Цяна. Что именно предполагается обсудить на встрече, не сообщается.

Издание отмечает, что планируемый визит Маска происходит в то время, когда Китай пытается привлечь больше иностранных инвестиций, чтобы помочь укрепить экономику.

В последний раз Маск посещал Китай в 2020 году. С Ли Цяном он встречался в 2019 году на открытие завода Tesla в Шанхае. В 2020 году они вместе выступили на онлайн-встрече, во время которой Маск поблагодарил действующего премьер-министра за поддержку работы завода во время пандемии.

Как пишет Reuters, Китай является вторым по величине рынком Tesla после США, а завод в Шанхае - крупнейший центр производителя электромобилей. Поэтому агентство предполагает, что Маск хочет удвоить свои мощности на этом заводе.

Также, по информации Reuters, Китай является одним из самых больших неамериканских источников дохода для Twitter.

Напомним, Tesla откроет гигантский завод в Мексике, поскольку американский производитель электромобилей стремится расширить глобальное производство.