Tesla планує побудувати у Мексиці найбільший завод електромобілів у світі

Компанія Tesla відкриє гігантський завод у Мексиці, оскільки американський виробник електромобілів прагне розширити глобальне виробництво.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це заявив виконавчий директор Tesla Ілон Маск, пише Reuters.

Зазначається, що це стало першою публічною заявою Tesla про її плани щодо Мексики після місяців спекуляцій і телефонних розмов між Маском і президентом Мексики Андресом Мануелем Лопесом Обрадором.

Для будівництва нового заводу Tesla обрала північний прикордонний штат Мексики Нуево-Леон через його близькість до Остіна, де знаходиться її штаб-квартира в США.

Високопоставлені мексиканські чиновники повідомили, що Tesla створить до 6000 робочих місць у Нуево-Леоні та розглядає можливість виробництва акумуляторів у центрі країни, оскільки виробник електромобілів планує подальші інвестиції.

Керівник Tesla не розкривав ані обсяг інвестицій, ані виробничі потужності майбутнього заводу.

Новий виробничий майданчик у компанії вже назвали "найбільшим заводом електромобілів у світі".

Як заявив Маск, Tesla збільшить виробництво на всіх своїх фабриках.

Наразі потужності Tesla дозволяють виробляти 2 мільйони автомобілів на рік. Інші заводи компанії знаходяться в США, Німеччині та Китаї.

Як повідомлялося раніше, Tesla відкликає близько 362 000 електрокарів у США. Це пов'язано з тим, що програмне забезпечення повного автопілота може спричинити аварію.