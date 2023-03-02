Tesla планирует построить в Мексике крупнейший завод электромобилей в мире

Компания Tesla откроет гигантский завод в Мексике, поскольку американский производитель электромобилей стремится расширить глобальное производство.

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Об этом заявил исполнительный директор Tesla Илон Маск, пишет Reuters.

Отмечается, что это стало первым публичным заявлением Tesla о ее планах по Мексике после месяцев спекуляций и телефонных разговоров между Маском и президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Для строительства нового завода Tesla выбрала северный пограничный штат Мексики Нуэво-Леон из-за его близости к Остину, где находится ее штаб-квартира в США.

Высокопоставленные мексиканские чиновники сообщили, что Tesla создаст до 6000 рабочих мест в Нуэво-Леоне и рассмотрит возможность производства аккумуляторов в центре страны, поскольку производитель электромобилей планирует дальнейшие инвестиции.

Руководитель Tesla не раскрывал ни объемы инвестиций, ни производственных мощностей будущего завода.

Новую производственную площадку в компании уже назвали "крупнейшим заводом электромобилей в мире".

Как заявил Маск, Tesla увеличит производство на всех своих фабриках.

В настоящее время мощности Tesla позволяют производить 2 миллиона автомобилей в год. Остальные заводы компании находятся в США, Германии и Китае.

Как сообщалось ранее, Tesla отзывает около 362 тысяч электрокаров в США. Это связано с тем, что программное обеспечение полного автопилота может привести к аварии.