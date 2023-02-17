Tesla відкликає більше 362 000 електрокарів: у чому причина

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США заявила 16 лютого, що Tesla відкликає близько 362 000 електрокарів. Це пов'язано з тим, що програмне забезпечення повного автопілота може спричинити аварію.

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Про це пише Reuters.

Як повідомляє видання, Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) заявила, що програмне забезпечення Tesla дозволяє транспортному засобу "перевищувати обмеження швидкості або проїжджати через перехрестя незаконним або непередбачуваним чином, що збільшує ризик аварії".

Tesla у свою чергу заявила, що не погоджується з аналізом NHTSA, але зрештою була вимушена відкликати автомобілі.

Відкликання стосується автомобілів Model S і Model X 2016-2023 рр., Model 3 2017-2023 рр. і Model Y 2020-2023 рр. випуску, обладнаних програмним забезпеченням FSD Beta.

Виробник електрокарів раніше мав суперечку з NHTSA, яке має низку незавершених досліджень щодо інших питань безпеки автомобілів Tesla.

В компанії заявили, що їм невідомо про будь-які травми чи смерть, які можуть бути пов’язані з проблемою відкликання. Автовиробник стверджує, що має лише 18 претензій по гарантії.

Американські сенатори Ед Маркі та Річард Блюменталь, обидва демократи, заявили, що відкликання "давно назріло", додавши, що "Tesla повинна нарешті припинити перебільшувати реальні можливості своїх автомобілів".

Видання зазначає, що це нова невдача для системи автопілота від Tesla. Виконавчий директор Ілон Маск неодноразово не досягав власних цілей щодо досягнення можливості самостійного керування, яку він постійно просував.

Цей крок є рідкісним втручанням федеральних регуляторів у реальну програму тестування, яку компанія вважає вирішальною для розробки автомобілів, які можуть їздити самостійно.

У компанії Tesla відмовилися від офіційних коментарів але Маск написав у четвер у Twitter, що слово "відкликати" для бездротового оновлення програмного забезпечення є "анахронізмом і абсолютно неправильним!"

Зазначимо, це не перший випадок відкликання автомобілів Tesla через технічні негаразди. Так, у лютому 2022 року компанія була змушена відкликати понад 817 000 електромобілів через те, що не завжди спрацьовував сигнал ременя безпеки