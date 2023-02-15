Ілон Маск задонатив акції Tesla на майже $2 мільярди

Минулого року американський мільярдер Ілон Маск пожертвував на благодійність акції автовиробника Tesla вартістю 1,95 мільярда доларів.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Зазначається, що Маск пожертвував близько 11,6 мільйона акцій у період із серпня по грудень минулого року, згідно з документом, у якому не вказано, яка організація чи організації були одержувачами.

У 2021 році Маск пожертвував на благодійність близько 5,74 мільярда доларів.

Видання нагадує, що друга найбагатша людина світу зараз володіє близько 13% акцій Tesla.

Аналітики кажуть, що Маск міг би отримати вигоду від передачі акцій Tesla на благодійність, оскільки акції, передані благодійним організаціям, не повинні платити податок на приріст капіталу, як це було б, якби вони були продані.

Крім того, у 2001 році мільярдер заснував Фонд Маска, пропонуючи гранти на "розробку безпечного штучного інтелекту на благо людства".

Зазначимо, власник компаній Tesla, SpaceX та Twitter Ілон Маск побив світовий рекорд, втративши найбільше особистих статків в історії.

Власник Tesla поступився позицією найбагатшої людини у світі Бернару Арно, виконавчому директору французької компанії предметів розкоші LVMH, яка володіє модним брендом Louis Vuitton.

Нагадаємо, акції Teslaвпали з кінця вересня на майже 40% через надмірну увагу Ілона Маска до Twitter.