Илон Маск задонатил акции Tesla почти на $2 миллиарда

В прошлом году американский миллиардер Илон Маск пожертвовал на благотворительность акции автопроизводителя Tesla стоимостью 1,95 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Отмечается, что Маск пожертвовал около 11,6 млн акций в период с августа по декабрь прошлого года, согласно документу, в котором не указано, какая организация или организации были получателями.

В 2021 году Маск пожертвовал на благотворительность около 5,74 миллиарда долларов.

Издание напоминает, что второй богатейший человек мира сейчас владеет около 13% акций Tesla.

Аналитики говорят, что Маск мог бы извлечь выгоду от передачи акций Tesla на благотворительность, поскольку акции, переданные благотворительным организациям, не должны платить налог на прирост капитала, в отличии от прадажи.

Кроме того, в 2001 году миллиардер основал Фонд Маска, предлагая гранты на "разработку безопасного искусственного интеллекта во благо человечества".

Отметим, владелец компаний Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск побил мировой рекорд, потеряв больше всего личного состояния в истории.

Владелец Tesla уступил позицию самого богатого человека в мире Бернару Арно, исполнительному директору французской компании предметов роскоши LVMH, владеющей модным брендом Louis Vuitton.

Напомним, акции Tesla упали с конца сентября на почти 40% из-за чрезмерного внимания Илона Маска в Twitter.