Ілон Маск встановив світовий рекорд із падіння статків

Американський мільярдер та власник компаній Tesla, SpaceX та Twitter Ілон Маск побив світовий рекорд, втративши найбільше особистих статків в історії.

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Про це пише BBC.

Зазначається, що з листопада 2021 року по грудень 2022 року Маск втратив близько 165 мільярдів доларів, йдеться у блозі Книги рекордів Гіннеса.

Цифри базуються на даних Forbes, але Книга рекордів Гіннесса підкреслює, що інші джерела припускають, що втрати Маска могли бути значно більшими.

Так, за даними Bloomberg, Маск втратив 200 млрд доларів за останні два тижні 2022 року

Це сталося після падіння вартості акцій компанії Маска Tesla після того, як він купив Twitter за 44 мільярди доларів минулого року.

Збитки Маска з листопада 2021 року перевищили попередній рекорд у 58,6 мільярдів доларів, який належить японському технологічному інвестору Масайоші Сону у 2000 році.

У грудні власник Tesla поступився позицією найбагатшої людини у світі Бернару Арно, виконавчому директору французької компанії предметів розкоші LVMH, яка володіє модним брендом Louis Vuitton.

Однак покупка Маском Twitter, де він звільнив велику кількість співробітників і змінив політику модерації контенту, стало основною причиною падіння статків мільярдера.

Зазначимо, через покупку Twitter Ілон Маск збіднів на $70 млрд.

Нагадаємо, акції Tesla впали з кінця вересня на майже 40% через надмірну увагу Ілона Маска до Twitter.