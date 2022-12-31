Мільярдер Ілон Маск втратив 200 млрд доларів за останні два тижні(19-31 грудня). Про це пише Bloomberg.

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Статки 51-річного Маска різко впали до 137 мільярдів доларів після того, як акції Tesla впали в останні тижні, включаючи падіння на 11% у вівторок, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg. Його статки досягли піку в 340 мільярдів доларів 4 листопада 2021 року, і він залишався найбагатшою людиною у світі, поки цього місяця його не обігнав Бернар Арно, французький магнат, що стоїть за лідером з виробництва предметів розкоші LVMH.

Тепер домінування Tesla в галузі електромобілів, основа її високої оцінки, знаходиться під загрозою, оскільки конкуренти надолужують втрачене. Він пропонує американським споживачам рідкісну знижку у розмірі 7500 доларів на постачання двох своїх моделей із найбільшим обсягом до кінця року, а також, як повідомляється, скорочує виробництво на своєму заводі у Шанхаї.

Тим часом коли тиск на Tesla посилився, Маск був зайнятий Twitter, який він придбав наприкінці жовтня за 44 мільярди доларів. Він застосував підхід «рушай швидко і ламай», наприклад, звільняє співробітників, потім просить їх повернутися і безсистемно застосовує політику щодо контенту, щоб виправдати блокування облікових записів деяких відомих журналістів, які висвітлюють його.

Падіння акцій Tesla було настільки різким – у 2022 році акції впали на 65% – і цього року Маск продав так багато, щоб покрити свою покупку у Twitter, що, згідно з індексом добробуту Bloomberg, вони більше не є його найбільшим активом. Частка Маска в Space Exploration Technologies Corp. у розмірі 44,8 млрд. доларів перевищує його частку в акціях Tesla приблизно на 44 млрд. доларів (у нього все ще є опціони на суму близько 27,8 млрд. доларів). Згідно з недавніми документами, Маск тепер володіє 42,2% акцій SpaceX.

Маск зі свого боку відкинув побоювання з приводу Tesla і неодноразово критикував Федеральну резервну систему у Твіттері за підвищення процентних ставок найшвидшими темпами за покоління.

Нагадаємо, акції Tesla впали з кінця вересня на майже 40% через надмірну увагу Ілона Маска до Twitter.

Через це Ілон Маск втратив титул найбагатшої людини світу згідно з даними Forbes.

Нагадаємо, попри всі негаразди, Tesla поступово виходить на ринок роботів. Так, виробник електрокарів продемонстрував на AI Day 2022 прототип двоногого робота-гуманоїда Optimus. Під час презентації робот вперше ходив без будь-яких механічних опор і розмахував руками в повітрі.