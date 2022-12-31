Миллиардер Илон Маск потерял 200 млрд долларов за последние две недели (19-31 декабря). Об этом пишет Bloomberg.

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Состояние 51-летнего Маска резко упало до 137 миллиардов долларов после того, как акции Tesla упали в последние недели, включая падение на 11% во вторник, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Его состояние достигло пика в 340 миллиардов долларов 4 ноября 2021 года, и он оставался самым богатым человеком в мире, пока в этом месяце его не обогнал Бернар Арно, французский магнат, стоящий за лидером по производству предметов роскоши LVMH.

Теперь доминирование Tesla в области электромобилей, основа ее высокой оценки, находится под угрозой, поскольку конкуренты наверстывают утраченное. Он предлагает американским потребителям редкую скидку в размере 7500 долларов на поставку двух своих моделей с наибольшим объемом до конца года, а также, как сообщается, сокращает производство на своем заводе в Шанхае.

Между тем, когда давление на Tesla усилилось, Маск был занят Twitter, который он приобрел в конце октября за 44 миллиарда долларов. Он применил подход «двинься быстро и ломай», например, увольняет сотрудников, затем просит их вернуться и бессистемно применяет политику по контенту, чтобы оправдать блокирование учетных записей некоторых известных журналистов, освещающих его.

Падение акций Tesla было настолько резким – в 2022 году акции упали на 65% – и в этом году Маск продал так много, чтобы покрыть свою покупку в Twitter, что, согласно индексу благосостояния Bloomberg, они больше не являются его крупнейшим активом. Часть Маска в Space Exploration Technologies Corp. в размере 44,8 млрд долларов превышает его долю в акциях Tesla примерно на 44 млрд долларов (у него все еще есть опционы на сумму около 27,8 млрд долларов). Согласно недавним документам, Маск теперь владеет 42,2% акций SpaceX.

Маск со своей стороны отверг опасения по поводу Tesla и не раз критиковал Федеральную резервную систему в Твиттере за повышение процентных ставок самыми быстрыми темпами за поколение.

Напомним, акции Tesla упали с конца сентября на почти 40% из-за чрезмерного внимания Илона Маска в Twitter.

Поэтому Илон Маск потерял титул самого богатого человека мира согласно данным Forbes.

Напомним, несмотря на все проблемы, Tesla постепенно выходит на рынок роботов. Так, производитель электрокаров продемонстрировал на AI Day 2022 прототип двуногого робота-гуманоида Optimus. Во время презентации робот впервые ходил без каких-либо механических опор и размахивал руками в воздухе.