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Ілон Маск втратив титул найбагатшої людини світу
Власник Twitter і засновник компаній Tesla та SpaceX мільярдер Ілон Маск втратив титул найбагатшої людини світу згідно з даними Forbes після різкого падіння вартості акцій виробника електрокарів і купівлі соціальної мережі за $ 44 млрд.
Про це пише Reuters.com.
Зазначається, що президент групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно та його родина з особистим статком у 185,3 мільярда доларів очолили рейтинг найбагатших людей за версією Forbes, тоді як активи Маска оцінювалися в $184,6 млрд.
Акції Tesla, які втратили в ціні більш ніж 47% після того, як Маск зробив пропозицію купити Twitter на початку цього року, впали на 2,7%.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Чистий капітал Маска впав нижче 200 мільярдів доларів раніше 8 листопада, оскільки інвестори відмовилися від акцій Tesla через побоювання, що топ-менеджер і найбільший акціонер найдорожчого у світі виробника електромобілів більше переймаєтьсяTwitter.
Tesla втратила майже половину своєї ринкової вартості після того, як Маск уклав угоду щодо купівлі Twitter у жовтні за $ 44 млрд.
Крім Tesla, Маск також очолює ракетну компанію SpaceX і Neuralink, стартап, який розробляє чіпи для підключення людського мозку до комп’ютерів.
Статки Маска, який займав перше місце в списку Forbes з вересня 2021 року, становили 185,7 мільярда доларів.
Маск минулого року посунув на друге місце засновника Amazon Джеффа Безоса, який тепер займає четверту сходинку зі статками $111,2 млрд. Індійський мільярдер і власник багатопрофільного конгломерату Adani Group Гаутам Адані знаходиться на третьому місці зі статком у $134,8. П'яте місце займає глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($106,4 млрд).
Зазначимо, через покупку Twitter Ілон Маск збіднів на $70 млрд.
Нагадаємо, загалом 500 найбагатших людей світу втратили 1,4 трильйона доларів у першій половині 2022 року. Статки Джеффа Безоса впали приблизно на 63 мільярди доларів, а Марка Цукерберга - більш ніж удвічі.