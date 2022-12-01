Ілон Маск анонсував випробування мозкового чіпа Neuralink на людях через півроку

Мільярдер Ілон Маск заявив, що очікує, що бездротовий мозковий чіп, розроблений його компанією Neuralink, почне клінічні випробування на людях через шість місяців.

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Про це пише Reuters.

Маск, який також керує виробником електромобілів Tesla , ракетною компанією SpaceX і платформою соціальних мереж Twitter, відомий своїми високими цілями, такими як колонізація Марса та порятунок людства. Його амбіції щодо Neuralink, яку він запустив у 2016 році, такі ж масштабні.

Він хоче розробити чіп, який дозволив би мозку керувати складними електронними пристроями і, зрештою, дозволив людям з паралічем відновити рухові функції та лікувати такі захворювання мозку, як хвороба Паркінсона, деменція та Альцгеймера. Він також говорить про поєднання мозку зі штучним інтелектом.

Видання зазначає, що компанія Neuralink розробляє інтерфейси мозкових чіпів, які, за її словами, можуть дозволити пацієнтам з обмеженими можливостями знову рухатися та спілкуватися та відновити зір.

Компанія Neuralink, розташована в районі затоки Сан-Франциско та в Остіні, штат Техас, протягом останніх років проводила випробування на тваринах, намагаючись отримати дозвіл від Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) для початку клінічних випробувань на людях.

"Ми хочемо бути надзвичайно обережними та впевненими, що він добре працюватиме, перш ніж вставляти пристрій у людину", — сказав Маск під час довгоочікуваної публічної презентації, підкресливши швидкість, з якою компанія розробляє свій пристрій.

"Спочатку прогрес, особливо щодо людей, здаватиметься, можливо, жахливо повільним, але ми робимо все, щоб його пришвидшити", — додав він.

За словами Маска, перші два застосування пристрою Neuralink для людини стосуватимуться відновлення зору та забезпечення руху м’язів у людей, які не можуть цього робити.

"Навіть якщо хтось ніколи не мав зору, ніби сліпим від народження, ми віримо, що все одно можемо відновити зір", - заявив мільярдер.

Нагадаємо, компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска анонсувала на 2023 рік запуск сервісу Starlink Aviation для літаків.