Ілон Маск запустить Starlink для літаків у 2023 році

Компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска анонсувала на 2023 рік запуск сервісу Starlink Aviation для літаків.

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Про це повідомляє The Verge.

Як зазначає видання, послуга забезпечуватиме швидкість передачі даних до 350 Мбіт/с на кожному літаку з терміналом Starlink.

В компанії заявили, що цього вистачить для відеодзвінків, онлайн-ігор "та інших видів діяльності з високою швидкістю передачі даних".

У SpaceX запевняють, що покриття буде глобальним і буде доступне під час усього польоту із затримкою всього 20 мс. Так, під час нещодавнього випробувального польоту Starlink Aviation забезпечив швидкість інтернета на борту у 100 Мбіт/с.

Дана швидкість набагато більша за те, що зараз пропонується у літаках. Зараз найчастіше максимальна швидкість інтернету у повітрі досягає близько 10 Мбіт/c, при цьому зʼєднання є лише над континентами, а не над морем чи океаном.

Супутникові системи Starlink у свою черну пропонують Інтернет зі швидкістю від 30 до 100 Мбіт/с.

Очікується, що поставки супутникового інтернету Starlink для авіаперельотів почнуться в середині 2023 року.

Нагадаємо, що раніше компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска звернулася до Міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink, переданими як допомога нашій країні.

Але згодом Маск заявив, що продовжить безкоштовно забезпечувати супутниковий зв’язок Starlink в Україні.

Крім того, розробники додадуть в систему супутникового інтернету Starlink можливість робити пожертвування.