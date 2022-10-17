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- ІТ та Телеком
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У Starlink з'явиться опція "пожертвування"
На платформі супутникового зв'язку Starlink (проєкт компанії SpaceX) з'явиться опція, через яку користувачі зможуть робити донати. Про це 17 жовтня у Twitter повідомив засновник компанії Ілон Маск.
Співзасновник і генеральний директор компанії Chipper Хам Серунджог звернувся у Twitter до Маска, заявивши, що був би радий пожертвувати гроші Starlink, щоб школи і лікарні в Уганді отримали доступ до супутникового зв'язку.
"Щойно встановив Starlink і дуже вражений початковою швидкістю та простотою налаштування. Найбільше в захваті від його потенціалу надання доступу до Інтернету у віддалених і сільських районах, де немає інфраструктури. Я був би радий задонатити $$ щоб Starlink був доступний в школах і лікарнях в Уганді", — написав Серунджог, тегнувши Маска.
Мільярдер відповів на пропозицію, запитавши у користувачів, чи пожертвували б вони гроші Starlink.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Згодом він підтвердив, що така функція з'явиться на платформі, але не назвав терміни.
Нагадаємо, що раніше компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска звернулася до Міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink, переданими як допомога нашій країні.
Але згодом він заявив, що продовжить безкоштовно забезпечувати супутниковий зв’язок Starlink в Україні.