У Starlink з'явиться опція "пожертвування"

На платформі супутникового зв'язку Starlink (проєкт компанії SpaceX) з'явиться опція, через яку користувачі зможуть робити донати. Про це 17 жовтня у Twitter повідомив засновник компанії Ілон Маск.

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Співзасновник і генеральний директор компанії Chipper Хам Серунджог звернувся у Twitter до Маска, заявивши, що був би радий пожертвувати гроші Starlink, щоб школи і лікарні в Уганді отримали доступ до супутникового зв'язку.

"Щойно встановив Starlink і дуже вражений початковою швидкістю та простотою налаштування. Найбільше в захваті від його потенціалу надання доступу до Інтернету у віддалених і сільських районах, де немає інфраструктури. Я був би радий задонатити $$ щоб Starlink був доступний в школах і лікарнях в Уганді", — написав Серунджог, тегнувши Маска.

Мільярдер відповів на пропозицію, запитавши у користувачів, чи пожертвували б вони гроші Starlink.

Згодом він підтвердив, що така функція з'явиться на платформі, але не назвав терміни.

Нагадаємо, що раніше компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска звернулася до Міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink, переданими як допомога нашій країні.

Але згодом він заявив, що продовжить безкоштовно забезпечувати супутниковий зв’язок Starlink в Україні.