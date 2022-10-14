Ілон Маск більше не в змозі фінансувати Starlink в Україні

Компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска звернулася до міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink, переданими як допомога нашій країні.

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Про це повідомляє CNN.

Видання зазначає, що з тих пір, як супутникові інтернет-термінали Starlink, виготовлені компанією SpaceX Ілона Маска, вперше почали прибувати в Україну навесні минулого року, вони стали життєво важливим джерелом зв’язку для української армії, дозволяючи їй воювати та залишатися на зв’язку, навіть коли мобільний телефон та інтернет-мережі були зруйновані війни з Росією.

Наразі близько 20 000 супутників Starlink було передано Україні, а Маск написав у п’ятницю в Twitter , що "операція коштувала SpaceX 80 мільйонів доларів і перевищить 100 мільйонів доларів до кінця року".

Але ці благодійні внески можуть закінчитися.

Документи, отримані CNN, показують, що минулого місяця SpaceX Маска надіслала листа до Пентагону, в якому говориться, що вона більше не може продовжувати фінансувати сервіс Starlink. У листі також міститься прохання до Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Starlink в Україні, яке, як стверджує SpaceX, коштуватиме понад 120 мільйонів доларів до кінця року та може коштувати близько 400 мільйонів доларів протягом наступних 12 місяців.

"Ми не в змозі надалі дарувати Україні термінали або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу", — написав Пентагону директор з державних продажів SpaceX у листі.

Серед документів SpaceX, надісланих до Пентагону, є раніше невідомий прямий запит, надісланий Маску в липні командувачем Збройних сил України генералом Валерієм Залужним щодо ще майже 8000 терміналів Starlink.

Рішення SpaceX про припинення фінансування Starlink також з’явилася на тлі зростання занепокоєння в Україні щодо прихильності Маска. Нещодавно Маск опублікував у Twitter мирний план, який передбачає відмову України від Криму та контролю над східними Луганською та Донецькою областями.

Після того, як президент України Володимир Зеленський підняв питання про те, на чию сторону стоїть Маск, він відповів, що "як і раніше дуже підтримує Україну", але побоюється "масової ескалації".

На початку війни Росії проти України Мінцифри звернулося до глави SpaceX Ілона Маска з проханням надати Україні станції Starlink, на що американський підприємець відреагував оперативно та позитивно.

Starlink активно використовують військові. Термінали супутникового інтернету навіть доставляли гелікоптерами в Маріуполь, коли місто було в облозі, для надійного зв'язку.

В червні компанія Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") Ілона Маска отримала ліцензію оператора в Україні.