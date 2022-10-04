Я все ще дуже підтримую Україну: Ілон Маск спробував виправдатися за свій скандальний допис

Американський бізнесмен та засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск після гучного скандалу виправдався за свій допис у Twitter та відповів президенту України Володимиру Зеленському. Мільярдер нібито все ще "підтримує Україну".

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"Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу", - написав Маск.

Також гендиректор компанії Tesla, зазначив що SpaceX продовжує фінансово підтримувати Україну.

"Наразі SpaceX витратили зі своєї кишені на включення та підтримку Starlink в Україні приблизно 80 мільйонів доларів. Наша підтримка Росії становить 0 доларів. Очевидно, що ми за Україну", - зазначив бізнесмен.

Але за його словами, спроба повернути Крим призведе до масової загибелі, ймовірно, невдачі та ризику ядерної війни.

"Це було б жахливо для України та Землі", - вважає Маск.

Нагадаємо, у Twitter Ілона Маска 3 жовтня з'явився скандальний допис про "формулу миру" між Україною та Росією. Так, бізнесмен запропонував провести ще один "референдум" та "визнати Крим російським".

Після цього у коментарях Маска з'явилося дуже багато обурливих дописів від користувачів як з України, так і з інших держав.

А акції компанії Tesla втратили майже 9% вартості, свідчать дані біржі Nasdaq.

Вартість однієї акції впала майже на $23 і тепер складає близько $242. Падіння акцій Tesla тривало протягом усього дня. Наразі компанію оцінюють у $706 мільярдів.