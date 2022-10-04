Я все еще очень поддерживаю Украину: Илон Маск попытался оправдаться за свой скандальный "план мира для Украины"

Американский бизнесмен и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск после громкого скандала оправдался за свое сообщение в Twitter и ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Миллиардер якобы все еще "поддерживает Украину".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру", - написал Маск.

Также гендиректор компании Tesla отметил, что SpaceX продолжает финансово поддерживать Украину.

"Пока SpaceX потратил из своего кармана на включение и поддержку Starlink в Украине примерно 80 миллионов долларов. Наша поддержка России составляет 0 долларов. Очевидно, что мы за Украину", - отметил бизнесмен.

Но, по его словам, попытка вернуть Крым приведет к массовой гибели, вероятно, неудачи и риска ядерной войны.

"Это было бы ужасно для Украины и Земли", – считает Маск.

Напомним, в Twitter Илона Маска 3 октября появилось скандальное сообщение о "формуле мира" между Украиной и Россией. Так, бизнесмен предложил провести еще один "референдум" и "признать Крым российским".

После этого в комментариях Маска появилось очень много возмутительных сообщений от пользователей как из Украины, так и из других государств.

А акции компании Tesla потеряли почти 9% стоимости, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

Стоимость одной акции упала почти на $23 и теперь составляет около $242. Падение акций Tesla продолжалось в течение всего дня. Сейчас компанию оценивают в 706 миллиардов долларов.