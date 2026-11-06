Для Сил обороны впервые закупили более 2000 баг: сколько удалось сэкономить на тендере

Агентство оборонных закупок ДОТ впервые подписало контракты на поставку более 2 000 баг для Сил обороны. Благодаря конкурентным торгам на системе Prozorro удалось сэкономить около 1,5 млрд. грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Как проводили закупки

Агентство провело упрощенные закупки через Prozorro и разделило их на 11 лотов. Это позволило поставщикам конкурировать за отдельные части заказа.

Почти весь законтрактованный транспорт поставщики передать военным до декабря 2026 года.

"Благодаря тендерным процедурам, мы эффективнее используем ресурсы, направляя сэкономленные средства на другие нужды нашей армии", - подчеркнул замминистра Мстислав Баник.

Для чего военным нужны баги

Заказанный транспорт – это полноприводные машины (4х4 можно включать и выключать) с шинами повышенной проходимости. Баги является легким и маневренным транспортом для бездорожья, позволяющим подразделениям передвигаться там, где тяжелая техника застревает или становится слишком заметной.

Машины используются для следующих задач:

эвакуация раненых;

подвоз боеприпасов, провизии, горючего и снаряжения на отдаленные позиции;

ведение разведки и патрулирования;

быстрое опрокидывание небольших групп пехоты и операторов дронов.

Напомним, в сентябре Агентство оборонных закупок завершило тендер через Prozorro на закупку 5 000 пикапов для Сил обороны. Первые авто уже передали военным, а всю партию планируют поставить до конца года.