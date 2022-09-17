Бывшая Илона Маска продала его студенческие фото и вещи за $165 тысяч

Бывшая девушка миллиардера Илона Маска Дженнифер Гвинн выставила на аукцион личные вещи и фотографии бизнесмена, полученные во времена, когда встречалась с ним. Женщина заработала на этом 165 тысяч долларов, сообщает The Times.

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Гвинн и Маск были в отношениях с 1994 по 1995 год, когда оба учились в университете в Пенсильвании. Они развелись, когда Маск переехал в Калифорнию. По словам Гвинн, они не могли поддерживать отношения на расстоянии.

Причиной расставания Гвинн и Маска стало расстояние. Фото: News.artnet.

Кроме фотографий, которые сделала сама, она продала ожерелье из 14-каратного золота с зеленым изумрудом, которое стоило 51 008 долларов. За 16 643 доллара с молотка также пошла подписанная открытка на день рождения от Маска до Гвинна, в которой он назвал ее "Бу-Бу".

Гвин сказала, что продавала вещи, чтобы профинансировать обучение своего пасынка в колледже.

Первой женой Илона Маска стала Джастин Маск, с которой миллиардер учился в одном университете в Канаде. Они поженились в 2000 году и родили пятерых сыновей. В сентябре 2008 года Илон и Джастин развелись, потому что Маск начал встречаться с британской актрисой Талулой Райли.

С Райли основатель Tesla женился в 2010 году. В 2012 году пара развелась, однако они снова поженились в 2013 году. В марте 2016 года пара разошлась во второй раз.

В 2018 году Маск и канадская певица Граймз сообщили, что они встречаются. 4 мая 2020 года у пары родился сын, названный X Æ A-12. Илон Маск и Граймс разошлись в сентябре 2021 года. В 2021 году у Маска с Клер Буше родилась двойня, всего у Илона девять детей.