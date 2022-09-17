Колишня Ілона Маска продала його студентські фото та речі за $165 тисяч

Колишня дівчина мільярдера Ілона Маска Дженніфер Гвінн виставила на аукціон особисті речі та фотографії бізнесмена, які отримала в часи, коли зустрічалася з ним. Жінка заробила на цьому 165 тисяч доларів, повідомляє The Times.

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Гвінн та Маск були у стосунках з 1994 по 1995 рік, коли обоє навчалися в університеті в Пенсільванії. Вони розлучилися, коли Маск переїхав до Каліфорнії. За словами Гвінн, вони не могли підтримувати стосунки на відстані.

Причиною розлучення Гвін і Маска стала відстань. Фото: News.artnet.

Окрім фото, які зробила сама, вона продала намисто з 14-каратного золота з зеленим смарагдом, яке коштувало 51 008 доларів. За 16 643 долари з молотка також пішла підписана листівка на день народження від Маска до Гвінн, у якій він назвав її "Бу-Бу".

Гвін сказала, що продавала речі, щоб профінансувати навчання свого пасинка в коледжі.

Першою дружиною Ілона Маска стала Джастін Маск, з якою мільярдер навчався в одному університеті в Канаді. Вони одружилися у 2000 році та народили п'ятьох синів. У вересні 2008 року Ілон і Джастін розлучилися, тому що Маск почав зустрічатися з британською актрисою Талулою Райлі.

З Райлі засновник Tesla одружився у 2010 році. У 2012 році пара розлучилася, однак вони одружилися знову у 2013 році. У березні 2016 року пара розійшлася вдруге.

У 2018 році Маск та канадська співачка Ґраймз повідомили, що вони зустрічаються. 4 травня 2020 року у пари народився син, якого назвали X Æ A-12. Ілон Маск та Граймс розійшлися у вересні 2021 року. В 2021 році у Маска з Клер Буше народилася двійня, всього Ілон має дев'ятьох дітей.