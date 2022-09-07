Маск заявив, що "немає сенсу" купувати Twitter через війну в Україні – The Insider

Мільярдер Ілон Маск в травні міг повідомити банку Morgan Stanley, який фінансує частину угоди з придбання Twitter, що відкладе купівлю соціальної мережі, тому що Росія напала на Україну і це, на думку бізнесмена, "може призвести до Третьої світової війни".

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Про це повідомляє видання The Insider.

Таке повідомляення нібито Маск надіслав 8 травня. У ньому мільярдер також цитував майбутню промову президента Росії Володимира Путіна. Тоді очікувалося, що 9 травня лідер країни-агресора виступить із промовою з нагоди 77-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною, "оголосивши про загальну мобілізацію". Маск вважав тоді, що це може призвести до початку Третьої світової війни.

"Давайте сповільнимо всього на кілька днів. Завтрашня промова Путіна дійсно важлива. Немає сенсу купувати Twitter, якщо ми прямуємо до Третьої світової війни", — написав мільярдер.

Але тоді, 9 травня, прогнози західних політиків та експертів щодо того, що Путін оголосить про загальну мобілізацію в РФ, не збулися.

Нагадаємо, 25 квітня Маск повідомив, що купив Twitter за 44 мільярди доларів, проте незабаром стало відомо про припинення угоди з купівлі соцмережі. Мільярдер тоді пояснив це тим, що "його аналітики не знайшли ефективних шляхів для перевірки та виявлення коректної кількості спам-акаунтів у соцмережі".

У Twitter назваи відмову "надуманою" і правління компанії подало позов до Канцелярського суду штату Делавер проти мільярдера, щоб змусити бізнесмена завершити угоду про покупку соціальної мережі.

У свою чергу, Маск подав зустрічний позов до компанії Twitter. Він звинуватив компанію у зволіканні з наданням даних для оцінки кількості ботів, що було важливо для розуміння рекламної аудиторії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com