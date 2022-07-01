Найбагатші люди світу з початку року втратили $1,4 трильйона

Загалом 500 найбагатших людей світу втратили 1,4 трильйона доларів у першій половині 2022 року. Статки Ілона Маска впали майже на 62 мільярди доларів, Джеффа Безоса - приблизно на 63 мільярди доларів, а Марка Цукерберга скоротилося більш ніж удвічі.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Співзасновник Tesla Ілон Маск, як і раніше, має найбільший статок на планеті - 208,5 млрд доларів, а Безос з Amazon займає друге місце зі статком у 129,6 млрд доларів, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg.

Водночас гендиректор Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, найбагатша людина Франції, займає третє місце зі статком у 128,7 млрд доларів, за ним слідує засновник Microsoft Білл Гейтс зі статком у 114,8 млрд доларів.

Це єдина четвірка, чия статки перевищують 100 мільярдів доларів - на початку року цю суму перевищувало 10 осіб у всьому світі, включаючи Цукерберга, який зараз займає 17-е місце у списку статків із 60 мільярдами доларів.

Як зазначили у Bloomberg, небувале зростання стану найбагатших бізнесменів у попередні два роки було викликане стимулюючими заходами урядів та центральних банків у зв'язку з пандемією COVID-19.

Нагадаємо, американець Кіт Джонсон звинуватив компанії SpaceX і Tesla, а також їхнього засновника мільярдера Ілона Маска в просуванні "криптовалютної піраміди" Dogecoin (DOGE). Позивач вимагає виплатити йому $258 млрд як відшкодування збитків та компенсації.