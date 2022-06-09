Starlink Ілона Маска отримала ліцензію оператора в Україні

Компанія Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") Ілона Маска отримала ліцензію оператора в Україні.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1", - заявив Федоров.

За його словами, представництво компанії SpaceX вже незабаром розпочне активну роботу в Україні.

Зазначимо, 27 квітня в Україні зареєстровано компанію Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн"), яка буде представництвом американської компанії-виробника космічної техніки SpaceX Ілона Маска.

Кількість завантажень програми Starlink, яка потрібна для забезпечення інтернетом від відповідних супутників компанії Ілона Маска, в Україні з 26 лютого зросла з нуля до 215 тисяч. Це 58% від загальної кількості по всьому світу.