Компания Илона Маска SpaceX зарегистрировала представительство Starlink в Украине

В Украине зарегистрирована компания Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн"), которая будет представительством американской компании-производителя космической техники SpaceX. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Starlink является проектом SpaceX по развертыванию глобальной спутниковой системы для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет.

В начале войны России против Украины в конце февраля Минцифры обратилось к главе SpaceX Илону Маску с просьбой предоставить Украине станции Starlink, на что американский предприниматель отреагировал оперативно и положительно.

Ныне же, как отмечал еще неделю назад Федоров, в Украине уже задействовано уже более 10 тысяч станций Starlink на энергетических и телекоммуникационных объектах и в учреждениях здравоохранения.

В свою очередь, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины допустила, что терминалы Starlink в будущем могут быть допущены к массовому использованию в Украине, а не только к использованию на объектах критической инфраструктуры.

Как уточнил министр в свежем интервью изданию "РБК-Украина", пока Starlink работает в Украине бесплатно, однако это временно, и "дальше будем решать".

"На сегодняшний день мы удовлетворили потребности критической инфраструктуры и в медицинской сфере. После деоккупации Киевской и Черниговской областей появились новые потребности из-за проблем с фиксированным интернетом и мобильными башнями. Сегодня многие провайдеры питаются от Starlink, чтобы вся их сеть заработала. Многие маленькие населенные пункты, села его используют, чтобы вообще какая-то связь была", - отметил он.

Однако пока идут боевые действия, по словам Федорова, Украине все же нужно больше терминалов Starlink, и "речь идет о тысячах" в дополнение к уже имеющимся.

Источник фото: ua.depositphotos.com