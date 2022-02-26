Кабмин обратился к Илону Маску о предоставлении доступа к спутниковому интернету

Глава Минцифры Украины Михаил Федоров обратился к основателю американской компании SpaceX Илону Маску, чтобы тот как можно быстрее снабдил наше государство станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету. А также попросил обратиться в ФР, думающих россиян, которые должны выходить на улицы, чтобы остановить войну.

Starlink – проект SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запуска большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному Интернету в любой точке планеты.

"Обратился в твиттере к Илону Маску. Пока он пытается колонизировать Марс - Россия пытается оккупировать Украину. Пока ракеты SpaceX успешно прилетают из космоса - российские ракеты летят на украинские детские сады и больницы", - написал Федоров.

Напомним, что вместе с тем Федоров обратился в YouTube по поводу блокирования пропагандистских российских СМИ, которые называются украинцев "нациками" и "наркоманами", врут и пропагандируют войну. Обратился к Meta по поводу блокировки Facebook и Instagram.

Параллельно с тем министр обратился к Netflix по поводу блокировки сервиса в РФ. Цель – не лишить россиян доступа к информации, а достучаться до молодежи, активного и думающего населения.