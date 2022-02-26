Голова Мінцифри України Михайло Федоров звернувся до засновника американської компанії SpaceX Ілона Маска, аби той якнайшвидше забезпечив нашу державу станціями Starlink та доступом до супутникового інтернету. А також попросив звернутися до ФР, до думаючих росіян, які повинні виходити на вулиці, щоб зупинити війну.

Starlink – проєкт SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

"Звернувся у твіттері до Ілона Маска. Поки він намагається колонізувати Марс — Росія намагається окупувати Україну. Поки ракети SpaceX успішно прилітають з космосу — російські ракети летять на українські дитячі садки та лікарні", – написав Федоров.

Нагадаємо, що разом із тим Федоров звернувся до YouTube щодо блокування пропагандистських російських ЗМІ, які називаюсь українців "нациками" та "наркоманами", брешуть та пропагують війну. Звернувся до Meta щодо блокування Facebook та Instagram.

Паралельно з тим міністр звернувся до Netflix щодо блокування сервісу в РФ. Мета – не позбавити росіян доступу до інформації, а достукатися до молоді, активного та думаючого населення.