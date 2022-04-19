В Украине обещают сделать Starlink доступным для всех

Украинские органы власти работают над регулированием использования спутниковых терминалов Starlink для всех желающих.

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Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"Массовое использование спутникового интернета Starlink может отчасти влиять на работу радиорелейного оборудования украинских военных. Поэтому использование терминалов для доступа в сеть от компании SpaceX потребителями, кроме объектов критической инфраструктуры, ограничено. Эта проблема временная и связана с новизной техники от SpaceX. Для снятия этих ограничений нужно провести расчеты и ряд исследований, которые продемонстрируют, насколько работа терминалов на используемых ими частотах может повлиять на работу других пользователей. После подтверждения безопасности использования терминалов Starlink они могут быть допущены к массовому использованию", — говорится в сообщении.

В Госспецсвязи добавили, что распоряжение Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) дало возможность использовать оборудование для доступа в спутниковый интернет на объектах критической инфраструктуры, от которых зависит нормальное функционирование государства и жизни тысяч украинцев.

"О каких-либо искусственных запретах и ограничениях в пользовании интернетом с помощью Starlink речь не идет. Все граждане и бизнес получат возможность доступа к спутниковому интернету после завершения всех необходимых процедур. НЦУ и Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи, уже проводят соответствующую работу и завершат ее в ближайшее время", — резюмируют чиновники.

Отметим, что ранее специалист по кибербезопасности Шон Таунсенд выложил документ, по которому НЦУ планирует запретить использование технологии Starlink для обычных украинцев.

Напомним, ранее медицинским учреждениям Украины передали 590 станций спутникового интернета StarLink компании SpaceX. Систему StarLink создал американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск.