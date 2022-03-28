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Категория
IT и Телеком
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Украинские медики получили 590 терминалов StarLink

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Терминал StarLink. Фото: ua.depositphotos.com

Медицинским учреждениям Украины передали 590 станций спутникового интернета StarLink компании SpaceX. Об этом сообщило в своем Facebook Министерство здравоохранения.

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Терминалы StarLink обеспечат больницам бесперебойный доступ к спутниковому интернету. При возникновении перебоев со связью станции будут раздавать Wi-Fi. В результате больницы получат доступ к спутниковому интернету даже в зонах боевых действий, где временно отсутствует связь.

Система беспроводной спутниковой связи StarLink обеспечивает доступ к широкополосному интернет-соединению. 

Терминалы работают благодаря сети спутников на орбите, взаимодействующим друг с другом на низких частотах. Система позволяет установить бесперебойную связь в любой точке Земли.  

Систему StarLink создал американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск.

В конце февраля 2022 года Илон Маск сообщил, что сервис спутникового интернета Starlink теперь доступен в Украине.

 Причем еще 21 февраля СМИ сообщали, что Маск перенес запуск услуг Starlink в Украине на 2023 год. Однако после начала войны между Украиной и Россией из-за необходимости такой технологии бизнесмен изменил свое решение.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Сергей Горелов