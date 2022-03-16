Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Украина получила еще одну партию терминалов StarLink

Украина получила еще одну партию терминалов StarLink
Партия системы беспроводной спутниковой связи StarLink прибыла из Польши. Фото: Telegram/Михаил Федоров

15 марта в Украину прибыла еще одна партия системы беспроводной спутниковой связи StarLink. 

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. 

"Еще одна партия Starlink в Украине. Будущее за технологиями. Технологии сегодня помогают украинцам, помогают новому добру победить старое зло. Будущее за Украиной!" – написал Федоров. 

Система беспроводной спутниковой связи StarLink обеспечивает доступ к широкополосному интернет-соединению. 

Терминалы работают благодаря сети спутников на орбите, которые взаимодействуют друг с другом на низких частотах. Starlink дает возможность установить бесперебойную связь в любой точке Земли.  

Создателем этой системы является американский изобретатель и бизнесмен, основатель корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск. 

Напомним, в конце февраля текущего года Илон Маск сообщил, что сервис спутникового интернета Starlink теперь доступен в Украине.

Перед этим Михаил Федоров обратился к основателю американской компании SpaceX Илону Маску, чтобы тот как можно быстрее снабдил наше государство станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету. 

Следует отметить, что еще 21 февраля СМИ сообщали, что Маск перенес запуск услуг Starlink в Украине на 2023 год. Однако после начала войны между Украиной и Россией из-за необходимости такой технологии бизнесмен изменил свое решение.

Автор:
Дмитрий Нарожный