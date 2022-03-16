- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
Украина получила еще одну партию терминалов StarLink
15 марта в Украину прибыла еще одна партия системы беспроводной спутниковой связи StarLink.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Еще одна партия Starlink в Украине. Будущее за технологиями. Технологии сегодня помогают украинцам, помогают новому добру победить старое зло. Будущее за Украиной!" – написал Федоров.
Система беспроводной спутниковой связи StarLink обеспечивает доступ к широкополосному интернет-соединению.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Терминалы работают благодаря сети спутников на орбите, которые взаимодействуют друг с другом на низких частотах. Starlink дает возможность установить бесперебойную связь в любой точке Земли.
Создателем этой системы является американский изобретатель и бизнесмен, основатель корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск.
Напомним, в конце февраля текущего года Илон Маск сообщил, что сервис спутникового интернета Starlink теперь доступен в Украине.
Перед этим Михаил Федоров обратился к основателю американской компании SpaceX Илону Маску, чтобы тот как можно быстрее снабдил наше государство станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету.
Следует отметить, что еще 21 февраля СМИ сообщали, что Маск перенес запуск услуг Starlink в Украине на 2023 год. Однако после начала войны между Украиной и Россией из-за необходимости такой технологии бизнесмен изменил свое решение.