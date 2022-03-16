Украина получила еще одну партию терминалов StarLink

15 марта в Украину прибыла еще одна партия системы беспроводной спутниковой связи StarLink.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Еще одна партия Starlink в Украине. Будущее за технологиями. Технологии сегодня помогают украинцам, помогают новому добру победить старое зло. Будущее за Украиной!" – написал Федоров.

Система беспроводной спутниковой связи StarLink обеспечивает доступ к широкополосному интернет-соединению.

Терминалы работают благодаря сети спутников на орбите, которые взаимодействуют друг с другом на низких частотах. Starlink дает возможность установить бесперебойную связь в любой точке Земли.

Создателем этой системы является американский изобретатель и бизнесмен, основатель корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск.

Напомним, в конце февраля текущего года Илон Маск сообщил, что сервис спутникового интернета Starlink теперь доступен в Украине.

Перед этим Михаил Федоров обратился к основателю американской компании SpaceX Илону Маску, чтобы тот как можно быстрее снабдил наше государство станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету.

Следует отметить, что еще 21 февраля СМИ сообщали, что Маск перенес запуск услуг Starlink в Украине на 2023 год. Однако после начала войны между Украиной и Россией из-за необходимости такой технологии бизнесмен изменил свое решение.