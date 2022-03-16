Україна отримала ще одну партію терміналів StarLink

15 березня до України прибула ще одна партія системи бездротового супутникового зв'язку StarLink.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Ще одна партія Starlink в Україні. Майбутнє за технологіями. Технології сьогодні допомагають українцям, допомагають новому благу перемогти старе зло. Майбутнє за Україною!" – написав Федоров.

Система бездротового супутникового зв'язку StarLink забезпечує доступ до широкосмугового інтернет-з'єднання.

Термінали працюють завдяки мережі супутників на орбіті, які взаємодіють один з одним на низьких частотах. Starlink дає можливість встановити безперебійний зв'язок у будь-якій точці Землі.

Творцем цієї системи є американський винахідник та бізнесмен, засновник корпорацій SpaceX та Tesla Ілон Маск .

Нагадаємо, наприкінці лютого поточного року Ілон Маск повідомив, що сервіс супутникового інтернету Starlink тепер доступний в Україні.

Перед цим Михайло Федоров звернувся до засновника американської компанії SpaceX Ілона Маска, щоб той якнайшвидше забезпечив нашу державу станціями Starlink та доступом до супутникового інтернету.

Слід зазначити, що ще 21 лютого ЗМІ повідомляли, що Маск переніс запуск послуг Starlink в Україні на 2023 рік. Проте після початку війни між Україною та Росією через необхідність такої технології бізнесмен змінив своє рішення.