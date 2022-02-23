Starlink Ілона Маска збирається відкрити офіс в Україні — ЗМІ

Новий оператор супутникового інтернету Starlink, створений засновником компанії SpaceX Ілоном Маском, планує відкрити офіційне представництво в Україні.

Про це повідомляє видання dev.ua з посиланням на Національну комісію, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастот та поштових послуг.

"Станом на лютий 2022 року Starlink вивчає процедуру відкриття офіційного представництва компанії для можливості реалізації діяльності на території України", — розповіли в НКРЗІ.

Відомо, що поки що Starlink вивчає процедуру відкриття офіційного представництва в Україні.

Представники компанії беруть участь у робочих зустрічах із центральними органами виконавчої влади.

Натомість Starlink переніс запуск своїх послуг в Україні з 2022 на 2023 рік. А ось ціна підключення не змінилася і збереглася на рівні 99 доларів.

Раніше повідомлялося, що важка ракета-носій Falcon 9 SpaceX 19 січня успішно вивела на орбіту партію із 49 міні-супутників, призначених для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч космічних апаратів даного типу (а згодом із 30 тисяч) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проекту оцінюється у $10 млрд.