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- ІТ та Телеком
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Українські медики отримали 590 терміналів StarLink
Медичним установам України передали 590 станцій супутникового інтернету StarLink компанії SpaceX. Про це повідомило у своєму Facebook Міністерство охорони здоров'я.
Термінали StarLink забезпечать лікарням безперебійний доступ до супутникового інтернету. У разі виникнення перебоїв зі зв'язком станції будуть роздавати Wi-Fi. В результаті лікарні матимуть доступ до супутникового інтернету навіть у зонах бойових дій, де тимчасово відсутній зв'язок.
Система бездротового супутникового зв'язку StarLink забезпечує доступ до широкосмугового інтернет-з'єднання.
Термінали працюють завдяки мережі супутників на орбіті, що взаємодіють один з одним на низьких частотах. Система дозволяє встановити безперебійний зв'язок у будь-якій точці Землі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Систему StarLink створив американський винахідник та бізнесмен Ілон Маск.
Наприкінці лютого 2022 року Ілон Маск повідомив, що сервіс супутникового інтернету Starlink тепер доступний в Україні.
Причому ще 21 лютого ЗМІ повідомляли, що Маск переніс запуск послуг Starlink в Україні на 2023 рік. Проте після початку війни між Україною та Росією через необхідність такої технології бізнесмен змінив своє рішення.
Фото: ua.depositphotos.com