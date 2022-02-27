Сервіс Starlink тепер доступний в Україні, - Ілон Маск

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск оперативно відреагував на прохання голови Мінцифри України Михайла Федорова та повідомив, що сервіс супутникового інтернету Starlink тепер доступний в Україні.

"Сервіс Starlink тепер активний в Україні. Інші термінали в дорозі", - написала Маск у своєму Twitter.

Тільки ввечері 26 лютого Федоров звернувся до Маски, щоб той якнайшвидше забезпечив Україну станціями Starlink та доступом до супутникового інтернету. А також попросив звернутися до росіян, щоб ті виходити на вулиці, щоб зупинити війну.

За кілька годин засновник SpaceX відгукнувся на прохання. Поки не зрозуміло, як саме можна підключитись до Starlink. Delo.ua проінформує про це, як тільки з'явиться докладніша інформація.

Starlink – проект SpaceX з розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запуску великої кількості в космос. Система надає доступ до широкосмугового Інтернету у будь-якій точці планети.

Варто зазначити, що ще 21 лютого ЗМІ повідомляли, що Маск переніс запуск послуг Starlink в Україні на 2023 рік. Однак після початку війни між Україною та Росією, через необхідність такої технології, бізнесмен змінив своє рішення.