В Україні обіцяють зробити Starlink доступним для всіх

Українські органи влади працюють над регулюванням використання супутникових терміналів Starlink для всіх бажаючих.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Масове використання супутникового інтернету Starlink може почасти впливати на роботу радіорелейного обладнання українських військових. Тому використання терміналів для доступу до мережі від SpaceX споживачами, крім об'єктів критичної інфраструктури, обмежено. Ця проблема тимчасова та пов'язана з новизною техніки від SpaceX. Для зняття цих обмежень потрібно провести розрахунки та ряд досліджень, які продемонструють, наскільки робота терміналів на частотах, що використовуються, може вплинути на роботу інших користувачів. Після підтвердження безпеки використання терміналів Starlink вони можуть бути допущені до масового використання", — йдеться у повідомленні.

У Держспецзв'язку додали, що розпорядження Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) дало можливість використати обладнання для доступу до супутникового інтернету на об'єктах критичної інфраструктури, від яких залежить нормальне функціонування держави та життя тисяч українців.

"Про будь-які штучні заборони та обмеження в користуванні інтернетом за допомогою Starlink не йдеться. Всі громадяни та бізнес отримають можливість доступу до супутникового інтернету після завершення всіх необхідних процедур. НЦУ та Нацкомісія, яка здійснює регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та послуг поштового зв'язку вже проводять відповідну роботу та завершать її найближчим часом", — резюмують чиновники.

Зазначимо, що раніше фахівець із кібербезпеки Шон Таунсенд виклав документ, за яким НЦУ планує заборонити використання технології Starlink для звичайних українців.

Нагадаємо, раніше медичним установам України було передано 590 станцій супутникового інтернету StarLink компанії SpaceX. Систему StarLink створив американський винахідник та бізнесмен Ілон Маск.