Компанія Ілона Маска SpaceX зареєструвала представництво Starlink в Україні

В Україні зареєстровано компанію Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн"), яка буде представництвом американської компанії-виробника космічної техніки SpaceX. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Starlink є проектом SpaceX з розгортання глобальної супутникової системи для забезпечення високошвидкісного широкосмугового супутникового доступу в інтернет.

На початку війни Росії проти України наприкінці лютого Мінцифри звернулося до глави SpaceX Ілону Маску з проханням надати Україні станції Starlink, на що американський підприємець відреагував оперативно та позитивно.

На сьогодні ж, як зазначав ще тиждень тому Федоров, в Україні вже задіяно вже понад 10 тисяч станцій Starlink на енергетичних та телекомунікаційних об'єктах та в закладах охорони здоров'я.

У свою чергу Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України припустила, що термінали Starlink у майбутньому можуть бути допущені до масового використання в Україні, а не лише до використання на об'єктах критичної інфраструктури.

Як уточнив міністр у свіжому інтерв'ю виданню "РБК-Україна", поки що Starlink працює в Україні безкоштовно, проте це тимчасово, і "далі будемо вирішувати".

"На сьогодні ми задовольнили потреби критичної інфраструктури та у медичній сфері. Після деокупації Київської та Чернігівської областей з'явилися нові потреби через проблеми із фіксованим інтернетом та мобільними вежами. Сьогодні багато провайдерів живляться від Starlink, щоби вся їхня мережа запрацювала. Багато маленьких населених пунктів, сіл його використовують, аби взагалі якийсь зв'язок був", - зазначив він.

Проте поки йдуть бойові дії, за словами Федорова, Україні все ж таки потрібно більше терміналів Starlink, і "йдеться про тисячі" на додаток тих, що вже є.

Джерело фото: ua.depositphotos.com