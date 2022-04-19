Starlink Ілона Маска відкриє представництво в Україні

Starlink, глобальна супутникова система для доступу в інтернет у важкодоступних куточках Землі компанії SpaceX американського винахідника та бізнесмена Ілона Маска, розпочала роботу над відкриттям представництва в Україні.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"На самому початку війни я звернувся до Ілону Маску з проханням надати Україні Starlink. Вже наступного дня ми отримали від нього позитивну відповідь, а ще через тиждень перші 500 станцій Starlink із безкоштовним прошивкою під Україну були на нашому складі", — зазначив Федоров.

Сьогодні понад 10 тисяч станцій Starlink допомагають ЗСУ бути на зв'язку та реалізовувати спецоперації, підтримують роботу критичних енергетичних та телекомунікаційних об'єктів, закладів охорони здоров'я та навіть посівну кампанію, а також повертають до життя деокуповані території.

"Зараз Україну вже майже неможливо уявити без сучасної технології Starlink. І ця технологія стане ще доступнішою для українців. Адже сьогодні ми отримали чергову позитивну новину – Starlink розпочав роботу по відкриттю представництва в Україні!" – йдеться у повідомленні міністра.

Він також повідомив, що доручив відповідним органам, щоб необхідні процедури з атестації, вимірювань та надання частот відбулися якнайшвидше.

"Докладно інформуватиму вас про перебіг цих робіт", — додав Федоров.

Зазначимо, що держава працює над регулюванням використання супутникових терміналів Starlink для всіх бажаючих.

Нагадаємо, раніше медичним установам України було передано 590 станцій супутникового інтернету StarLink компанії SpaceX. Систему StarLink створив американський винахідник та бізнесмен Ілон Маск.