Starlink Илона Маска откроет представительство в Украине

Starlink, глобальная спутниковая система для доступа в интернет в труднодоступных уголках Земли компании SpaceX американского изобретателя и бизнесмена Илона Маска, приступила к работе над открытием представительства в Украине.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"В самом начале войны я обратился к Илону Маску с просьбой предоставить Украине Starlink. Уже на следующий день мы получили от него положительный ответ, а еще через неделю первые 500 станций Starlink с бесплатной прошивкой под Украину были на нашем складе", — отметил Федоров.

Сегодня более 10 тысяч станций Starlink помогают ВСУ быть на связи и реализовывать спецоперации, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, заведений здравоохранения и даже посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории.

"Сейчас Украину уже почти невозможно представить без современной технологии Starlink. И эта технология станет еще более доступной для украинцев. Ведь сегодня мы получили очередную положительную новость – Starlink начал работу по открытию представительства в Украине!" – говорится в сообщении министра.

Он также сообщил, что поручил соответствующим органам, чтобы необходимые процедуры по аттестации, измерениям и предоставлению частот состоялись как можно быстрее.

"Буду подробно информировать вас о ходе этих работ", — добавил Федоров.

Отметим, государство работает над регулированием использования спутниковых терминалов Starlink для всех желающих.

Напомним, ранее медицинским учреждениям Украины передали 590 станций спутникового интернета StarLink компании SpaceX. Систему StarLink создал американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск.