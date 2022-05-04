Больше половины загрузок приложения Starlink для спутникового интернета от Илона Маска приходится на Украину

Количество загрузок приложения Starlink, которое необходимо для обеспечения интернетом от соответствующих спутников компании Илона Маска, в Украине с 26 февраля выросло с нуля до 215 тысяч. Это 58% от общего числа по всему миру.

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Как отмечает издание The Economist со ссылкой на данные компании Apptopia, ежедневно у Starlink в Украине около 150 тысяч активных пользователей.

При этом самая слабая связь пока на востоке Украины. Там орбитальные спутники находятся дальше от своих наземных станций. Отметим, что 21 апреля SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника.

Напомним, ранее в Украине зарегистрирована компания Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн"), которая будет представительством американской компании-производителя космической техники SpaceX.