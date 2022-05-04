Більше половини завантажень програми Starlink для супутникового інтернету від Ілона Маска припадає на Україну

Кількість завантажень програми Starlink, яка потрібна для забезпечення інтернетом від відповідних супутників компанії Ілона Маска, в Україні з 26 лютого зросла з нуля до 215 тисяч. Це 58% від загальної кількості по всьому світу.

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Як зазначає видання The Economist з посиланням на дані компанії Apptopia, щодня Starlink в Україні має близько 150 тисяч активних користувачів.

При цьому найслабший зв'язок поки що на сході України. Там орбітальні супутники перебувають далі від своїх наземних станцій. Зазначимо, що 21 квітня SpaceX вивела на орбіту ще 53 супутники.

Нагадаємо, раніше в Україні зареєстровано компанію Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн"), яка буде представництвом американської компанії-виробника космічної техніки SpaceX.