Starlink Илона Маска получила лицензию оператора в Украине

Компания Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") Илона Маска получила лицензию оператора в Украине.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Только что компанию внесли в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг по номеру 1", - заявил Федоров.

По его словам, представительство компании SpaceX уже вскоре приступит к активной работе в Украине.

Отметим, 27 апреля в Украине зарегистрирована компания Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн"), которая будет представительством американской компании-производителя космической техники SpaceX Илона Маска.

Количество загрузок приложения Starlink, которое необходимо для обеспечения интернетом от соответствующих спутников компании Илона Маска, в Украине с 26 февраля выросло с нуля до 215 тысяч. Это 58% от общего числа по всему миру.