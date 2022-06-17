Проти Ілона Маска, SpaceX та Tesla подали позов на $258 млрд

Американець Кіт Джонсон звинуватив компанії SpaceX і Tesla, а також їхнього засновника мільярдера Ілона Маска у просуванні "криптовалютної піраміди" Dogecoin (DOGE). Позивач вимагає виплатити йому $258 млрд як відшкодування збитків та компенсації.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пише Bloomberg.

Кіт Джонсон стверджує, що Маск та його компанії створили шахрайську схему для роздування вартості Dogecoin.

"Відповідачі хибно і оманливо стверджують, що Dogecoin є легітимною інвестицією, у той час як актив не має жодної цінності", - йдеться у позові, поданому до федерального суду Манхеттена.

Згідно з агентством, Джонсон прагне представляти інтереси групи осіб, які втратили гроші на торгівлю або інвестиції у DOGE з квітня 2019 року.

Позивач вимагає відшкодувати йому збитки у розмірі $86 млрд і виплатити потрійну компенсацію у розмірі $172 млрд.

Джонсон також просить заборонити Маску та його компаніям просувати Dogecoin, а також оголосити, що торгівля цією криптовалютою є "азартною грою".

Маск активно просував мем-криптовалюту. У квітні 2022 року бізнесмен запропонував знизити вартість підписки Twitter Blue та надати користувачам можливість оплати преміум-сервісу в DOGE.

У січні Tesla почала продавати мерч за Dogecoin. Раніше компанія продавала свої електрокари за біткоїн, проте згодом відмовилася від цієї опції.

Також мільярдер розкритикував співзасновника Dogecoin Джексона Палмера. Маск заявив, що скрипт для боротьби зі спамом у Twitter, який розробник надав йому кілька років тому, було погано написано.

Зазначимо, Dogecoin була створена у 2013 році як пародія на популярний інтернет-мем "doge", в якому використовувалося зображення собаки сіба-іну. Криптовалюта торгувалася в четвер на рівні 0,057 дол., з початку поточного року її курс впав на 67%. Минулого року вартість Dogecoin піднімалася до $0,74.

Нагадаємо, засновник Tesla, найбагатша людина у світі Ілон Маск, статки якого на даний момент оцінюються в $216,8 млрд, втратив $16,9 млрд за один день.