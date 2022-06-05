Илон Маск стал беднее на $16,9 млрд за один день

Основатель Tesla, богатейший человек в мире Илон Маск состояние которого на данный момент оценивается в $216,8 млрд, потерял $16,9 млрд за один день. Акции компании Tesla упали на 9,2% после решения бизнесмена сократить штат на 10%.

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Об этом пишет Forbes.

Причиной этому стало электронное письмо, в котором Илон Маск выразил намерение сократить 10% рабочего штата своей компании Tesla, обнародованное американскими СМИ накануне. Кроме того, миллиардер заявил, что испытывает "очень плохое предчувствие" относительно состояния экономики в ближайшее время.

После этого акции Tesla упали на 9,2%.

Как отмечают в Forbes, инвесторы не могут быть удовлетворены высказываниями Маска в СМИ и поведением в соцсетях, однако на спрос автомобилей Tesla это пока не влияет.

"Главное, о чем сейчас, вероятно, думают инвесторы, так это о том, чтобы Маск заткнулся", — отметил рыночный стратег Miller Tabak Мэтт Малей.

При этом, с учетом потери почти $17 миллиардов, Илон Маск все равно остается самым богатым человеком мира, имея состояние $216,8 миллиарда.

Самое больше падение акций Tesla произошло после того, как Илон Маск в апреле объявил о покупке Twitter за $44 млрд.

Отметим, для миллиардера Илона Маска Twitter — дорогостоящее приобретение. Поэтому он решил продать часть своих акций выбранной группе покупателей ради финансирования сделки.

Однако вскоре стало известно о приостановке сделки по покупке соцсети.