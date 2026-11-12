Бизнес сможет получить до €200 тыс. грантовой поддержки

ПриватБанк и Группа Европейского инвестиционного банка подписали грантовое соглашение на 3,4 млн евро для поддержки украинского бизнеса. Предприниматели смогут получить безвозвратную компенсацию части расходов по кредитам, а максимальный размер поддержки одного бизнеса составит €200 тыс.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ПриватБанка.

Финансирование предоставляется в рамках инициативы ЕС EU4Business "Гарантийный механизм для Украины" и инструмента Ukraine Facility.

Программа ориентирована прежде всего на микро-, малые и средние предприятия, в частности, бизнес, пострадавший от войны или работающий в регионах с повышенным военным риском.

Какую компенсацию можно получить

Базовый размер грантовой компенсации составит до 10% суммы финансирования или понесенных расходов.

Для предприятий, работающих или реализующих проекты в прифронтовых регионах, компенсация может составить до 25%.

Максимальный размер гранта для одного предприятия – €200 тыс.

Денежные средства можно будет направить на приобретение основных средств.

Для предприятий из прифронтовых регионов предусмотрена возможность получения грантов по кредитам на пополнение оборотного капитала.

Кто сможет получить поддержку

Отдельным приоритетом будут предприятия, активы которых были повреждены или разрушены в результате боевых действий, а также компании, работающие в зонах повышенного военного риска.

В поддержку также могут претендовать бизнесы, основанные или управляемые ветеранами или внутренне перемещенными лицами.

В целевые категории входят компании, где ветераны или ВПЛ составляют более 20% работников или более 30% руководящего состава.

Кроме того, программа ориентирована на бизнесы, в собственности или управлении которых ведущую роль играют женщины или молодые предприниматели в возрасте до 36 лет, а также стартапы и компании, зарегистрированные менее трех лет назад.

Грантовая программа сочетается с кредитованием и гарантийными инструментами ЕС, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на предпринимателей и расширить доступ к финансированию.

Напомним, ранее ПриватБанк и ЕИБ уже договорились о 100 млн евро для кредитования малого и среднего бизнеса в Украине в рамках программы EU4Business Guarantee Facility Ukraine.