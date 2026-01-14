ПриватБанк и ЕИБ подписали соглашение на 100 млн евро для кредитования малого бизнеса

Государственный ПриватБанк подписал первое в своей истории многолетнее соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским инвестиционным фондом (ЕИФ) в рамках программы EU4Business Guarantee Facility Ukraine. Соглашение открывает для малого и среднего бизнеса в Украине доступ к портфелю финансирования в размере до 100 млн евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ПриватБанка.

Финансирование будет предоставляться за счет портфельной гарантии от первой потери на сумму 40 млн. евро. Механизм предусматривает покрытие 30–80% от суммы каждого отдельного кредита, что позволяет существенно снизить рисковую нагрузку на банк и расширить доступ предпринимателей к кредитным ресурсам.

Общий срок действия договора установлен до 19 июня 2040, что делает его долгосрочным элементом финансовой инфраструктуры поддержки бизнеса в Украине.

Заместитель председателя правления ПриватБанка Лариса Чернышева подчеркнула, что соглашение имеет стратегическое значение для масштабирования кредитования малого и среднего бизнеса при поддержке европейских институтов.

По ее словам, в условиях войны, когда доступ к финансированию остается одним из ключевых вызовов для предпринимателей, такие инструменты критически важны для сохранения экономической активности и восстановления страны.

В ПриватБанке также отметили, что программа является частью более широкой поддержки Украины со стороны Европейского Союза. Учитывая, что банк обслуживает около 60% украинских предпринимателей, новый гарантийный механизм может оказать системное влияние на рынок кредитования МСП.

С начала полномасштабной войны ПриватБанк привлек гарантии международных партнеров, создавших в целом возможности для финансирования украинского бизнеса почти на 1,5 млрд евро.

Также ЕИБ предоставил частичную портфельную гарантию Кредобанка на сумму 6 млн. евро, что позволит банку выдать новые кредиты микро-, малому и среднему бизнесу (ММСБ) в Украине.