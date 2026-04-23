Переименование "копейки" в "шаг": у НБУ нет дизайна новых монет

Национальный банк рассчитывает, что Верховная Рада как можно быстрее примет во втором чтении и в целом законопроект №14093, предусматривающий изменение названия разменной монеты с "копейки" на "шаг".

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, передает "Укринформ".

Каким будет дизайн монеты

По словам руководителя регулятора, как только закон будет принят, начнется работа по созданию дизайна монеты.

Напомним, Верховная Рада на пленарном заседании 18 декабря поддержала в первом чтении законопроект №14093, предусматривающий переименование разменных монет с "копейки" в "шаг".

"Только что закон примут, мы без промедления начнем работу по созданию дизайна. Возвращаем то, чего нас лишили более ста лет назад, ведь во времена Украинской революции 1917-1921-го в реальное денежное обращение ввели денежные знаки с названием "шаг", что было закреплено на законодательном уровне".

Правда, при этом никаких конкретных дат он не назвал, но дал понять, что следующий выпуск разменных монет в Украине – это уже не о "50 копеек", а о "50 шагах".

Пышный подчеркнул, что задача состоит в том, чтобы, чеканив новые монеты, сохранить историческую тягость, использовав при этом все современные возможности и технологии. Одно время старые и новые разменные монеты будут использовать параллельно: "50 копеек" из оборота будут изымать не одномоментно, а постепенно.

Ранее Пышный уверял, что переименование розничных монет с "копейки" на "шаг" не повлечет никаких дополнительных расходов из государственного бюджета Украины.

Почему НБУ хочет заменить название монет

Национальный банк Украины подчеркивает, что название "шаг" имеет глубокие украинские корни, которые использовались еще в XVI–XVII веках, как на украинских территориях, так и в денежной системе. Этот термин уникален украинской культуре и широко встречается в классических произведениях украинской литературы, в частности в работах Тараса Шевченко и Леси Украинки.

"Это уникальное наименование монеты, которого не знают другие лингвокультуры. Оно широко используется в классической украинской литературе, в частности часто упоминается в творчестве Тараса Шевченко, Леси Украинки и других писателей", - подчеркивают в НБУ.

Ожидается, что эти изменения станут очередным шагом по укреплению национальной самобытности Украины и окончательном разрыве с российским влиянием на денежную систему.

В то же время НБУ не планирует специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги.

"Монеты "копейка" и "шаг" будут обращаться параллельно. Гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги", - подчеркивают в регуляторе.