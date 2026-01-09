НБУ объяснил, зачем ему машина для уничтожения монет и сколько будет стоить переименование "копейки" в "шаг"

Национальный банк для уничтожения монет, изъятых из обращения, решил приобрести специализированную машину за 12,6 млн грн, но это никоим образом не связано с инициативой переименования "копейки" в "шаг".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба НБУ.

Не требуется никаких дополнительных расходов

Там отмечали, что изменение названия разменной монеты "копейка" на удельно украинское название "шаг" не потребует никаких дополнительных расходов со стороны государства.

Также не предусматриваются дополнительные затраты производственного или организационно-технического характера со стороны НБУ.

"Все расходы будут осуществляться в пределах уже предусмотренных операционных расходов на изготовление банкнот и монет и утилизацию непригодной, изъятой из обращения наличных", - убеждают в регуляторе.

В НБУ также подчеркнули, что не планируется сиюминутное изъятие копеек из обращения.

Для чего тогда НБУ покупает оборудование для уничтожения монет?

В НБУ рассказали, что действительно покупают специализированное оборудование производителя Monea, марки M60-Decoiner 600 для уничтожения монет. Этот процесс начался еще в 2024 году.

В регуляторе уверяют, что закупка никак не связана с инициативой по шагам, а речь идет об обычной операционной деятельности.

С 2019 года Регулятор изымает из обращения разменные монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, переставших быть платежными средствами. За это время скопились значительные объемы непригодных для обращения монет – около 800 тонн.

Дополнительно начали поступать из обращения монеты номиналом 10 копеек, постепенное изъятие которых началось с октября 2025 года.

В прошлом году изъято уже 3,1 млн. штук монет этого номинала. По расчетам НБУ по наличному обороту может вернуться 5 – 6 % монет номиналом 10 копеек, это около 420 тонн.

То есть общий объем монет, нуждающихся в утилизации, составит более 1 200 тонн.

Изъятые монеты НБУ должен утилизировать, уничтожив мотивы изображения и превратив лом. Такой лом продается на специальных аукционах.

В настоящее время уничтожение монет происходит на устаревшем оборудовании Банкнотно-монетного двора общей мощностью от 100 до 185 кг/ч. При такой мощности срок уничтожения накопившихся монет составит более девяти лет.

"Поэтому еще в 2024 году НБУ инициировал закупку современного мощного оборудования, чтобы повысить производительность и автоматизацию процесса уничтожения непригодных к обращению монет", - подчеркивают в регуляторе.

Там добавляют, что в течение следующих двух-трех лет НБУ сможет получить до 153 млн грн дохода от реализации лома уничтоженных монет. И это существенно превышает расходы по приобретению нового оборудования, стоимость которого составляет 252 300 евро или 12,6 млн грн.

Напомним, Верховная Рада на пленарном заседании 18 декабря поддержала в первом чтении законопроект №14093, предусматривающий переименование разменных монет с "копейки" в "шаг".

Почему НБУ хочет заменить название монет

Национальный банк Украины подчеркивает, что название "шаг" имеет глубокие украинские корни, которые использовались еще в XVI–XVII веках, как на украинских территориях, так и в денежной системе. Этот термин уникален украинской культуре и широко встречается в классических произведениях украинской литературы, в частности в работах Тараса Шевченко и Леси Украинки.

"Это уникальное наименование монеты, которого не знают другие лингвокультуры. Оно широко используется в классической украинской литературе, в частности часто упоминается в творчестве Тараса Шевченко, Леси Украинки и других писателей", - подчеркивают в НБУ.

Ожидается, что эти изменения станут очередным шагом по укреплению национальной самобытности Украины и окончательном разрыве с российским влиянием на денежную систему.

В то же время НБУ не планирует специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги.

"Монеты "копейка" и "шаг" будут обращаться параллельно. Гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги", - подчеркивают в регуляторе.

В марте 2025 года в Национальном банке Украины заявили, что начнут процесс подготовки и обсуждения дизайна монет "шаг" после того, как Верховная Рада примет соответствующий законопроект.