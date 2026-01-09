НБУ пояснив, навіщо йому машина для знищення монет та скільки коштуватиме перейменування "копійки" на "шаг"

Національний банк для знищення монет, вилучених з обігу, вирішив придбати спеціалізовану машину за 12,6 млн грн, але це жодним чином не пов’язано з ініціативою щодо перейменування "копійки" на "шаг".

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НБУ.

Не потребуватиме жодних додаткових витрат

Там зазначали, що зміна назви розмінної монети “копійка” на питомо українську назву “шаг” не потребуватиме жодних додаткових витрат з боку держави.

Також не передбачається додаткових витрат виробничого чи організаційно-технічного характеру з боку НБУ.

"Усі витрати здійснюватимуться в межах вже передбачених операційних витрат на виготовлення банкнот і монет та утилізацію непридатної, вилученої з обігу готівки", - переконують у регуляторі.

У НБУ також наголосили, що не планується одномоментне вилучення копійок з обігу.

Для чого ж тоді НБУ купує обладнання для знищення монет?

В НБУ розповіли, що наразі дійсно купують спеціалізоване обладнання виробника Monea, марки M60-Decoiner 600 для знищення монет. Цей процес розпочався ще у 2024 році.

У регуляторі запевняють, що закупівля ніяк не пов’язана з ініціативою щодо шагів, а йдеться про звичайну операційну діяльність.

Із 2019 року Регулятор вилучає з обігу розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок, що перестали бути платіжними засобами. За цей час накопичилися значні обсяги непридатних для обігу монет – близько 800 тон.

Додатково почали надходити з обігу монети номіналом 10 копійок, поступове вилучення яких розпочалося з жовтня 2025 року.

Торік вилучено вже 3,1 млн штук монет цього номіналу. За розрахунками НБУ з готівкового обігу може повернутися 5 – 6 % монет номіналом 10 копійок, це близько 420 тон.

Тобто загальний обсяг монет, що потребуватимуть утилізації, становитиме понад 1 200 тон.

Вилучені монети НБУ має утилізувати, знищивши мотиви зображення та перетворивши на брухт. Такий брухт продається на спеціальних аукціонах.

Зараз знищення монет відбувається на застарілому обладнанні Банкнотно-монетного двору загальною потужністю від 100 до 185 кг/год. За такої потужності термін знищення накопичених монет становитиме понад дев’ять років.

"Тому ще у 2024 році НБУ ініціював закупівлю сучасного, потужного обладнання, щоб підвищити продуктивність та автоматизацію процесу знищення непридатних до обігу монет", - підкреслюють у регуляторі.

Там додають, що впродовж наступних двох-трьох років НБУ зможе отримати до 153 млн грн доходу від реалізації брухту знищених монет. І це суттєво перевищує витрати на придбання нового обладнання, вартість якого становить 252 300 євро або 12,6 млн грн.

Нагадаємо, Верховна Рада на пленарному засіданні 18 грудня підтримала у першому читанні законопроєкт №14093, який передбачає перейменування розмінних монет з "копійки" на "шаг".

Чому НБУ хоче замінити назву монет

Національний банк України підкреслює, що назва "шаг" має глибоке українське коріння, яке використовувалося ще в XVI–XVII століттях, як на українських територіях, так і в грошовій системі. Цей термін унікальний для української культури й широко зустрічається в класичних творах української літератури, зокрема в роботах Тараса Шевченка та Лесі Українки.

"Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури. Воно широко вживається в класичній українській літературі, зокрема часто згадується у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників", - підкреслюють в НБУ.

Очікується, що ці зміни стануть черговим кроком у зміцненні національної самобутності України та остаточному розриві з російським впливом на грошову систему.

Водночас НБУ не планує спеціально, через зміну назви, вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги.

"Монети "копійка" та "шаг" перебуватимуть в обігу паралельно. Громадянам не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на шаги", - наголошують у регуляторі.

У березні 2025 року у Національному банку України заявили, що розпочнуть процес підготовки та обговорення дизайну монет "шаг"після того, як Верховна Рада ухвалить відповідний законопроєкт.