Заміна "копійки" на "шаг": в НБУ розповіли, коли розроблять дизайн нових монет

Національний банк України розпочне процес підготовки та обговорення дизайну монет "шаг" після того, як Верховна Рада ухвалить відповідний законопроєкт.

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Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний в коментарі "Укрінформу".

Спершу потрібно ухвалити саму ідею

"Після того, як буде ухвалено рішення, ми, звісно, розпочнемо процес підготовки, обговорення дизайну цієї монети. Насправді ця ініціатива настільки глибоко торкнулася творчих кіл, що вони самі приходять до Національного банку і пропонують свої ідеї. І ми залюбки їх розглянемо, але для цього потрібно спершу ухвалити саму ідею",- наголосив очільник НБУ.

Він підкреслив, що перехід від копійок до шагів є важливим кроком для закріплення монетарного суверенітету України, який сприятиме декомунізації, дерусифікації та деколонізації нашої держави.

"Це важливий крок для того, щоб остаточно, навіть в найменших проявах, закріпити монетарний суверенітет, відновити історичну справедливість і прибрати назву, що до тепер споріднює грошовий обіг України з Білоруссю і Москвою. Копійка залишилася тільки там. На жаль, досі ми не маємо дрібної монети з питомо українською назвою. Саме час", — вважає Пишний.

Він очікує, що ініціатива щодо перейменування копійок на шаги буде підтримана Верховною Радою.

"Я дуже сподіваюся, парламент ухвалить ці рішення", — зауважив голова НБУ.

Зауважимо, більшість українців не підтримують заміну назви дрібних монет і вважають, що зараз не час для подібних нововведень.

Натомість ініціатива Нацбанку знайшла підтримку серед фахівців з історії, нумізматики, банківництва та мовознавства, зокрема від експертів Національної академії наук України. Повернення до української назви монети, за їх словами, є важливим кроком для декомунізації та дерусифікації у сфері грошового обігу.

Чому НБУ хоче замінити назву монет

Національний банк України підкреслює, що назва "шаг" має глибоке українське коріння, яке використовувалося ще в XVI–XVII століттях, як на українських територіях, так і в грошовій системі. Цей термін унікальний для української культури й широко зустрічається в класичних творах української літератури, зокрема в роботах Тараса Шевченка та Лесі Українки.

"Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури. Воно широко вживається в класичній українській літературі, зокрема часто згадується у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників", - підкреслюють в НБУ.

Очікується, що ці зміни стануть черговим кроком у зміцненні національної самобутності України та остаточному розриві з російським впливом на грошову систему.

Водночас НБУ не планує спеціально, через зміну назви, вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги.

"Монети "копійка" та "шаг" перебуватимуть в обігу паралельно. Громадянам не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на шаги", - наголошують у регуляторі.