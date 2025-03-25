НБУ випустив пам’ятну монету на честь Нацгвардії: як виглядає

Напередодні Дня Національної гвардії України, в Нацбанку відбулась презентація нової обігової пам’ятної монети, присвяченої цьому підрозділу.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це інформує пресслужба НБУ.

Презентували її голова Національного банку Андрій Пишний та командувач Національної гвардії України герой України бригадний генерал Олександр Півненко.

Про дизайн нової монети

Обігова пам’ятна монета має номінал 10 гривень.

Аверс звичайний для таких монет зразка 2018 року.

звичайний для таких монет зразка 2018 року. Реверс монети має тематичне зображення. По колу розташовані написи, що відображають основні цінності: честь, мужність, закон (угорі) та Національна гвардія України (внизу).

Головним елементом композиції є зображення беретного знака Національної гвардії України, основою якого є прямий рівносторонній хрест із розбіжними кінцями. У центрі хреста, у восьмиграннику, зображено малий Державний герб.

На задньому плані – символічний щит, який є втіленням захисту та безпеки.

Про обіг та реалізацію монети

Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета "Національна гвардія України" є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

НБУ поступово вводитиме ці обігові пам’ятні монети в банки та СІТ-компанії для подальшої видачі клієнтам. Вони будуть прийматися як звичайні монети номіналом 10 гривень.

Загалом у готівковий обіг надійде близько 10 мільйонів таких монет.

Частина тиражу монети "Національна гвардія України" (520 тисяч штук) буде випущена в спеціально оформлених роликах, кожен з яких міститиме 25 монет. Кожен ролик буде запакований у сувенірний папір, на якому зображено беретний знак Національної гвардії України на фоні символічного щита.

Загальний тираж таких роликів складатиме 20 тисяч одиниць.

Придбати ролик з 25 обігових пам’ятних монет "Національна гвардія України" можна з 27 березня 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банках-дистриб’юторах.

Про нумізматичну продукцію НБУ

Нагадаємо, з метою підвищення прозорості та ефективності продажу нумізматичної продукції через інтернет-магазин, Національний банк України з 3 лютого 2025 року впровадив процес верифікації облікових записів користувачів за допомогою Системи BankID НБУ.

Національний банк започаткував власну нумізматичну програму для відзначення ювілейних дат та пам'ятних подій України та світу. Вся продукція виготовляється на Банкнотно-монетному дворі НБУ.

Додамо, до третіх роковин від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Національний банк України відкарбував нову пам’ятну монету “Тримаймо стрій!”.