НБУ випустив монету "Тримаймо стрій!" до третіх роковин вторгнення

До третіх роковин від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Національний банк України відкарбував нову пам’ятну монету “Тримаймо стрій!”.

Про це інформує пресслужба регулятора.

"Ми назвали нову монету "Тримаймо стрій!" – цей заклик зрозумілий і відгукується в серці кожного українця. Війна триває, боротьба триває", - наголосив голова Національного банку Андрій Пишний.

Про дизайн нової монети

На аверсі монети "Тримаймо стрій!" зображено українських захисників, які тримають руки в колективному рукостисканні, що символізує єдність. На фоні — схематичні лінії оборони та напрямки бойових дій, що утворюють образ тризуба.

На реверсі монети продовжено тему аверсу – зображені воїни, які рішуче йдуть у наступ. У верхній частині монети півколом розміщено напис "ТРИМАЙМО СТРІЙ", а також стилізовані зображення військової техніки, що символізують силу та міць українського війська. За спинами воїнів – надійний тил, представлений силуетами цивільних людей різних професій, які щодня працюють, допомагають та донатять заради спільної перемоги.

Художник – Андрій Сагач. Скульптори: Володимир Атаманчук, Анатолій Демяненко.

Про реалізацію нової монети

Пам'ятна монета "Тримаймо стрій!" введена в обіг 24 лютого 2025 року. Її номінал складає 5 гривень, виготовлена з нейзильберу, тираж – до 50 000 штук у сувенірному пакуванні.

Придбати монету можна буде в інтернет-магазині НБУ з 25 лютого 2025 року, а також у банків-дистриб'юторів.

Детальніше про початок реалізації буде повідомлено на офіційних сайтах інтернет-магазину НБУ та банків-дистриб'юторів.

Про нумізматичну продукцію НБУ

Нагадаємо, з метою підвищення прозорості та ефективності продажу нумізматичної продукції через інтернет-магазин, Національний банк України з 3 лютого 2025 року впровадив процес верифікації облікових записів користувачів за допомогою Системи BankID НБУ.

Національний банк започаткував власну нумізматичну програму для відзначення ювілейних дат та пам'ятних подій України та світу. Вся продукція виготовляється на Банкнотно-монетному дворі НБУ.

Напередодні Дня закоханих Національний банк ввів в обіг пам’ятну монету "Сила кохання".

Додамо, до сторіччя від дня народження Ігоря Шамо, автора пісні “Як тебе не любити, Києве мій?”, НБУ ввів в обіг пам'ятну монету.